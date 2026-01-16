立院三讀刪除公視董事延任條款。資料照

在野陣營不滿現行公視法存在董事「萬年延任」條款，提案刪除，立法院今天三讀修正「公共電視法」，藍白挾人數優勢下，三讀通過修正通過公視法部分條文，刪除現行董事延任條款，避免出現因行政院未提名人選而長期延任狀況。民進黨立委痛批，「癱瘓公視治理」。

現行公視法明定，董事任期屆滿6個月前，應依規定改聘，董事任期屆滿未及時改聘時，延長職務至新聘董事就任時為止。不過本屆公視董事會已於去年5月任期屆滿，至今今已逾半年提名，名單仍懸缺。

廣告 廣告

國民黨、民眾黨立委質疑行政院延遲提名，因此提案修正「公共電視法」第16條，將原本公視董事任期屆滿未及改聘時，可延任至新聘董事就任的條文刪除，若未於公視董事任期屆滿6個月前提名新人選，或原提名人選經審查委員會否決後，於1個月內未再行提名，原有董事不得延長職務。

民眾黨團副總召張啓楷表示，公視董監事延任問題長期存在，第4屆董事延任天數高達968天，行政院因此遭監察院糾正。

國民黨團書記長羅智強表示，過去行政院會請在野黨推薦公視董監事人選，這次卻連徵詢在野意見都沒有。

民進黨反對刪除，立委范雲指出，由於過去公視董監事審查同意門檻需達四分之三，難度過高才導致延任狀況嚴重，立院已在2023年通過修法將門檻下修至三分之二，是藍營推薦的審查委員用意識形態杯葛跨黨派文化人擔任公視董事，如今若再刪除延任條款，恐將癱瘓公視董事會。

范雲指出，問題不在於延任制度本身，而在於董事提名屢遭立法院否決。他說，文化部認為，公視董事並非「肥缺」，而是無給職的公共服務志工，藍白長期杯葛提名名單，讓優秀的文化人、企業家與傳播學者在審查過程中屢遭否決與羞辱，導致後續難以再找到願意承擔的人選。

她舉例，過去多位學界與文化界人士，包括知名學者、導演與企業界代表，並無政黨色彩，仍未能通過審查。假如延任等同於「擺爛」，前總統馬英九執政期間，第4屆公視董監事曾延任長達968天，是否也該被視為「擺爛近3年」？

她強調，公視並非不能改革，但在提名機制未能順利運作的情況下，逕行刪除延任條款，恐怕只會讓董事會在新任名單尚未通過前陷入空窗，形同癱瘓公視治理。

本案在院會表決前，立法院長韓國瑜13日曾召集朝野協商，但最終未能達成共識。

【看原文連結】