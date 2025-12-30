立院三讀勞保條例 撥補入法、中央負最後支付責任

立法院副院長江啟臣宣布，「《勞工保險條例》第29條、第66條及第69條條文修正通過。」

勞工保險條例30日在立法院會三讀通過，將政府撥補及最後支付責任入法，也就是說，如果遇到當年度保費收入不足支應保險給付支出時，政府應有適當經費撥入或補助，明定勞保財務，由中央政府負最後支付責任，並納入至少每3年定期檢討保險財務的機制，朝野立委都有高度共識。

民眾黨立委林國成提及，「再一次感謝各黨的同仁，不分朝野共同支持，促成《勞保條例》三讀通過，在這跨年讓全國的勞工得到一份禮物。」

廣告 廣告

民進黨立委王正旭表示，「我們建立每3年全面檢討財務的機制，這代表政府不會逃避問題，而是要用制度化的方式，滾動式的確保勞保財務的穩健與透明。」

勞保基金的財務負擔越來越沉重，國民黨立委廖偉翔也提醒，將最終支付責任明文入法，只是給勞工朋友一張最低限度的保單，並不代表勞保財務危機已經解除。

國民黨立委廖偉翔指出，「如果政府只會每年撥補預算，卻不願面對勞保結構性的缺口、不願啟動實質的制度改革，那麼再多的法律文字，也最終將會國庫的負擔過重而徒勞無功，淪為徒勞無功的空白支票。」

雖然政府自2020年起已開始撥補勞保基金，但過去僅屬政策作法，未有法律保障，這次修法把政府責任正式入法，不過勞保財務壓力仍在，後續是否同步推動更全面的制度改革，仍是各界關注焦點。