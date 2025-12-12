立院三讀反年改 公教年金回溯自2024年停砍

立法院今天(13日)三讀修正通過「公務人員退休資遣撫卹法」和「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文，提前暫停退休所得替代率調降年限，退休所得替代率全面回溯至2023年標準計算，自2024年1月1日後不再逐年調降，也就是停砍公教年金。

公教年金改革自2018年7月上路，所得替代率分10年逐年調降1.5%。國民黨團及多名立委不滿年改「砍過頭」，質疑此舉違反信賴保護原則，紛紛提案修法停砍公教年金，並列為本會期優先法案。這項修法引發朝野激烈攻防，歷經委員會與朝野協商都難以達成共識，列入12日立法院會議程處理。

廣告 廣告

在廣泛討論階段，民眾黨團副總召張啓楷表示，此次修法不是「倒退嚕」、「沒有回溯既往」，而是從今年開始停砍。國民黨立委牛煦庭也說，民眾當年相信退休後有較優渥的保障，因此擔任公教人員，年改打破政府與公教間的信賴。他並指出，此次修法並非全面恢復，而是「停砍」。牛煦庭：『(原音)今天推動停砍年金不是回到年改前的制度，公教人員都沒有要求要回到過去重新討論所有細節，遑論要求推倒重來，停砍年金已經是眾多方案裡面最溫和、相對務實，也比較容易達成共識的。』

民進黨立委吳思瑤則指出，反年改法案是踐踏世代正義的修法，將造成重退休、輕現職；重公教、輕勞工；年金破產將要全民買單。吳思瑤：『(原音)藍、白立委只為了討好鐵票族群，就來慷全民之慨嗎？民眾黨立委我不知道他們今夕是何夕，過去(民眾黨團總召)黃國昌說年金砍得不夠快、不夠多，今天張啓楷居然說砍過頭、要停砍，而民眾黨所謂的沒有回溯、只是喊卡更是一個虛偽矯情的作為，藍、白本質一致，就是踐踏世代正義。』

經表決，通過國民黨團再修正動議。三讀條文明定，公教退休所得替代率全面回溯至2023年標準計算，2024年1月1日起不再逐年下降所得替代率。也就是說，以年資滿35年為例，所得替代率調降為69%，不會再降到60%。

有關公教退休所得調整規定，現行條文規範，依消費者物價指數累計成長率達±5%時，應予調整，或至少每4年應予檢討。修法後改為消費者物價指數累計成長率達正5%時，應依該成長率調整，或至少每4年應予檢討，但成長率為零或負數時，不予調整。