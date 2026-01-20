立院三讀商港法修正案 意外事故船隻未積極應變可按日罰

立法院長韓國瑜。(記者劉信德攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院會今日三讀通過「商港法部分條文修正案」，船舶於商港區域外因海難或其他意外事故致擱淺、沉沒或故障漂流者，航港局應命令船長及船舶所有人採取必要的應變措施，並限期打撈、移除船舶及所裝載貨物至指定的區域；屆期未改善者，得視情節按日連續處罰。

民進黨立委林岱樺等人提案指出，大量擱淺至我國海域的船舶所有人，多為國外船舶所有人，其中以中國籍船舶所有人居多，經常因在台灣無資產可供擔保而消極面對，而主管機關無法按日連續處罰，因此修法增加屆期未改善者，得視情節按日連續處罰的規定，授權主管機關可視情形督促船舶所有人。立法院交通委員會於去年12月完成初審，並於今日立法院會三讀通過。

三讀條文規範，船舶於商港區域外因海難或其他意外事故致擱淺、沉沒或故障漂流者，航港局應命令船長及船舶所有人採取必要的應變措施，並限期打撈、移除船舶及所裝載貨物至指定的區域；屆期未改善者，得視情節按日連續處罰。

另外，行政院原規畫將交通部、工程會、國土署整合並改制為「交通及建設部」，但後來又恢復「交通部」名稱及建置，今日也三讀通過將主管機關名稱從「交通及建設部」修正為「交通部」。

