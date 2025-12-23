立院三讀大眾捷運法 業者須向地方政府提事故安管報告

立法院會今（23）天三讀通過《大眾捷運法》修正草案，明定大眾捷運系統採無人駕駛系統者，應設異物入侵軌道的預警及緊急應變設備或措施。（擷取自國會頻道）

立法院會今（23）天三讀通過《大眾捷運法》修正草案，明定大眾捷運系統採無人駕駛系統者，應設異物入侵軌道的預警及緊急應變設備或措施；條文並要求大眾捷運系統營運機構對行車事故訂定應變計畫及演練。此外，營運機構應根據前一年度的行車事故及異常事件檢討結果，向地方主管機關提出當年度安全管理報告，違反相關規定者可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

三讀條文明定，大眾捷運系統營運機構應就行車事故及異常事件訂定應變計畫，依應變計畫定期實施演練，並檢討改善。大眾捷運系統營運機構所定應變計畫之內容與定期及不定期演練情形，地方主管機關得予查核，認為辦理不善，應命其限期改善。

三讀條文規定，大眾捷運系統營運機構應與所在營運地區之地方政府間建立災害防救工作聯繫平台，定期召開災害防救業務聯繫會議。大眾捷運系統營運機構辦理重大行車事故通報時，並應依《運輸事故調查法》向國家運輸安全調查委員會通報。

鑒於突發事故往往在幾分鐘內就造成極大傷亡和損害，三讀條文明定，大眾捷運系統採用完全獨立專用路權且為無人駕駛系統者，大眾捷運系統營運機構應設異物入侵軌道的預警及緊急應變設備或措施。此外，並增訂大眾捷運系統營運機構對從業人員應予緊急應變訓練，使其確切瞭解並確實執行該標準作業程序規則。

另為提升大眾捷運系統營運機構自主安全管理能力，三讀條文明定，大眾捷運系統營運機構應根據前一年度之行車事故及異常事件檢討結果，於每年第一季結束前，向地方主管機關提出當年度安全管理報告，內容包含營運之安全理念及目標、安全管理之組織架構及實施方式、為確保及提升營運安全所採取或擬採取之措施、行車事故及異常事件之檢討及預防措施、其他與營運安全有關之重要事項。

三讀條文也明定，大眾捷運系統營運機構就其營運列車之行車運轉、列車監控及維修保養之紀錄，應予保存；其保存之項目、期限及管理事項由中央主管機關訂定；大眾捷運系統營運機構及相關人員另應依《運輸事故調查法》配合國家運輸安全調查委員會辦理調查。

