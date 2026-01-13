立院三讀審計部組織法 置副審計長2至3人

（中央社記者林敬殷台北13日電）立法院會今天三讀修正通過審計部組織法部分條文，明定審計部置副審計長2人至3人，職務列簡任第14職等，輔助審計長處理部務。

立法院司法及法制、財政委員會聯席會議去年12月審查監察院函請審議審計部組織法第7條、第10條及第14條條文修正草案。

審計部所提書面報告指出，這次修法重點包括，為因應政府職能擴張，置副審計長2人至3人，且其中1人列政務職務，以及因應審計業務需求，希望增置實際執行查核的審計人力等。

廣告 廣告

聯席會議討論時，朝野立委均就增設政務副審計長提出質疑，擔心如果是政務任用，是否有辦法維持審計的獨立性與客觀性。

逐條審查階段，朝野立委與在場官員討論後取得共識，最終按國民黨立委翁曉玲、李彥秀所提修正動議通過，後經朝野黨團協商後取得共識。全案今天在立法院會處理時，在場立委並未提出異議，因此三讀修正通過。

現行審計部組織法第7條條文規定，審計部置副審計長1人或2人，其職位列第14職等，輔助審計長處理部務。三讀修正條文明定，審計部置副審計長2人至3人，職務列簡任第14職等，輔助審計長處理部務。

三讀通過條文也規定，審計部置審計官12人至18人，主任秘書1人，得由審計官兼任，處長1人，職務均列簡任第12職等；副處長1人，職務列簡任第11職等；審計95人至125人，稽察60人至87人，職務均列薦任第8職等至第9職等，其中審計35人，稽察25人，得列簡任第10職等至第11職等。

此外，三讀條文規定，審計部所屬審計處，置審計官兼處長1人，職務列簡任第13職等。（編輯：萬淑彰）1150113