立院三讀後「無照駕駛」罰更重！汽車最高罰6萬、機車3.6萬

無照駕駛行為未來將面臨更嚴厲的處罰。立法院會近日三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，大幅調升無照駕駛與違規改裝排氣管的罰鍰金額。根據新規定，無照駕駛汽車者將被處以3萬6千元以上、6萬元以下罰鍰；無照駕駛機車者則須繳交1萬8千元至3萬6千元不等的罰金，且違規車輛都將被當場移置保管。

據《自由時報》報導，警政署統計顯示，近年無照駕駛的事故持續攀升。2019年全台共發生4萬5千件無照駕駛事件，造成658人死亡、超過6萬5千人受傷；到了2023年，件數上升至5萬5千件，死亡人數達763人，受傷人數更突破7萬8千人。無照駕駛導致的死亡人數，甚至遠高於同年度酒駕致死的253人，顯示其危害程度不容忽視。

在修法前，無照駕駛汽車或持機車駕照駕駛汽車者、偽造或持吊銷註銷駕照駕車者、於駕照吊扣期間仍上路者，乃至於未持照卻指導他人駕駛者，依法僅需繳交6000元至2萬4000元罰鍰。此次修法通過後，相關罰金全面加重，罰則嚴峻許多，顯示政府決心透過更高額罰鍰遏止違規行為。

此外，針對汽車使用非原型式排氣管卻未依規定申報異動登記者，罰鍰也同步加倍，由現行1800元提高至3600元。車主必須在接獲通知後15天內完成檢驗，並由公路監理機關收取檢驗費用。若逾期未檢驗，將被吊扣牌照，直至檢驗合格後才可發還；若超過2個月仍未改善，車牌將被註銷。

整體而言，此次修法不僅提高罰鍰金額，也加強執行與管理機制，反映政府針對無照駕駛與違規改裝車輛的零容忍態度，期望藉此減少道路上的重大事故，維護交通安全。

