立院三讀恢復公投綁大選 官員憂重演開票亂象

（中央社記者賴于榛台北21日電）立法院會今天三讀通過公投法第23條條文，恢復公投綁大選。熟悉選務的官員指出，公投如果跟選舉同時進行，焦點恐被選舉模糊，無法展現真正民意，也恐重演選民大排長龍投票、邊投票邊開票的亂象。

為解決2018年11月24日九合一選舉與公投同日舉行，發生投票時間結束後，有些地區民眾還在排隊領票、投票，出現開票與投票同步進行的亂象，現行公投法於2019年修正，將公民投票日明定於8月第4個星期六，自民國2021年起，每2年舉行一次，錯開選舉年，讓公投與大選脫鉤。

廣告 廣告

立法院會今天則三讀修正通過公投法第23條條文，明定主管機關應於公民投票案公告成立後3個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行，恢復公投綁大選。

官員表示，公民投票是直接民權的行使，為讓公民投票議題能有充分時間進行理性討論，2019年才會修正公投法，但立法院此次修法，恐縮短民眾理性討論的時間。

官員指出，公投是投「事」，選舉是選「人」，公投如果跟選舉同時進行，公投恐怕會受到政黨或候選人競爭的影響，模糊公投議題焦點，混淆公投案意旨，可能就無法有效進行社會溝通及理性辯論，進一步讓公民投票的結果沒有辦法展現真正的民意。

官員也憂心，過去曾發生的選民大排長龍投票、邊投票邊開票的亂象，恐怕將再次上演。

對於公投將恢復綁大選。中選會稍早指出，會審慎且積極研議選務規劃，依法辦理選務，務求維持選務運作的安定與順利，相關預算編列也將循往例辦理。（編輯：林克倫）1141121