立院三讀恢復公投綁大選

立法院會二十一日下午處理攸關公投綁大選的公投法第二十三條條文修正草案，立法院長韓國瑜（中）敲槌宣布三讀通過，未來公投將合併大選舉辦。（中央社）

記者王超群∕台北報導

立法院廿一日三讀修正公民投票法部分條文，明定公投案公告成立後三至六個月內須完成投票，期間如遇全國性選舉，公投應與該選舉同日舉行，正式回復「公投綁大選」制度。院會亦否決民進黨提出的「公投前一天放假」版本，最後以藍、白黨團共識版本完成三讀。

現行公投法規定公投日為八月第四個星期六，自二０二一年起每兩年舉行一次。今年八月「重啟核三公投」同意票雖高於不同意票，未達門檻而未通過，引發朝野再次討論提高投票率的制度設計。藍白立委指出，公投與大選脫鉤後，投票率偏低，制度效果不彰，因此共同提出修法草案，主張恢復合併選舉。

廣告 廣告

朝野協商時，民進黨幹事長鍾佳濱提出再修正動議，主張公投日前一天放假，讓民眾有準備與思考空間；但民眾黨總召黃國昌批評此案在最後一刻提出，程序不透明，並質疑若能放一天假，是否更應討論投票日配套，認為應就內容全面評估。該提案最終在院會表決中遭否決。

民眾黨團另提出將投票期間統一為三至六個月的修正案，獲藍白支持，以五十六票比四十四票通過。國民黨表示，合併選舉可降低行政成本，也能提高民眾投票意願，使議題能獲得更充分民意表達；民眾黨則強調，制度需兼顧操作可行性，縮短至「三至六個月」較符合選務安排。

中選會代理主委吳容輝提醒，二０一八年合併十案公投曾造成投開票流程壓力，選務複雜度提高，制度應避免重蹈覆轍。但院會最終仍在多方意見下通過藍白版本。

三讀條文明載，主管機關須於公投案公告成立後三至六個月內舉行公投，期間如有全國性選舉，須合併辦理；並明定公投日為放假日。此次修法自公布日起施行，由主管機關依規定調整後續投票時程。