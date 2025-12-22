立院三讀憲訴法判違憲 國民黨團提告5大法官濫權瀆職枉法裁判

憲法法庭12月19日在僅有5位大法官之下，判決立法院三讀通過的憲法訴訟法修正案違憲，引發爭議。國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇和立委徐巧芯等今天上午前往台北地檢署，按鈴提告謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥5位大法官濫權瀆職、枉法裁判，以捍衛台灣岌岌可危的司法獨立，確保大法官必須依法裁判。

王鴻薇表示，提告就是檢驗台灣司法獨立的歷史關鍵時刻，考驗台北地檢署、承辦檢察官是站在獨裁者的一邊，還是站在人民的一邊。

立法院去年12月20日三讀通過修正憲法訴訟法部分條文，增訂大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥（左四）、副書記長王鴻薇（左三）、徐巧芯（右三）、新北市議員林國春（左）等人22日前往台北地檢署，提告謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥5位大法官濫權瀆職、枉法裁判。（中央社）

憲法法庭12月19日作出114年憲判字第1號判決，憲法訴訟法修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。

