立院三讀技師法修正案 移送懲戒得列舉事實

立法院會今（16）天三讀通過《技師法》部分條文修正案。（擷取自國會頻道）

立法院會今（16）天三讀通過《技師法》部分條文修正案，為避免技師移送懲戒的機制遭濫用，刪除利害關係人得直接交付懲戒的規定，並增訂移送懲戒得列舉事實，提出相關事證；另外，為避免歧視性用語，將「罹患精神疾病或身心狀況違常」修正為「有客觀事實認不能執行業務」。

三讀條文訂定，利害關係人發現技師有第39條規定之情事時，例如，因業務上有關之犯罪行為，經判刑確定、違反技師公會章程，情節重大、執業技師不得兼任公務員等，得列舉事實，並提出相關事證，報請目的事業主管機關、直轄市、縣市主管機關或技師所屬技師公會，審核後轉送技師懲戒委員會處理。

廣告 廣告

這次修法也新增一項不發給執業執照的樣態，即依《消費者債務清理條例》經法院裁定開始清算程序，尚未復權者。

另外，由於現行條文中的「罹患精神疾病或身心狀況違常」為違反身心障礙者權利公約的歧視性文字，三讀條文刪除該用語，修正為「有客觀事實認不能執行業務」，其認定方式由中央主管機關邀請相關專科醫師、技師公會代表及學者專家組成小組認定，以兼顧公共利益及技師權益。

【看原文連結】