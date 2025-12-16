立院三讀技師法 移送懲戒得列舉事實提事證

（中央社記者林敬殷台北16日電）立法院會今天三讀修正通過技師法部分條文，三讀條文中，以「有客觀事實認不能執行業務」取代現行條文「罹患精神疾病或身心狀況違常」文字，以符合身心障礙者權利公約（CRPD）；移送懲戒得列舉事實，提出相關事證。

立法院交通委員會於12月1日初審通過技師法部分條文修正草案，並於今天完成三讀程序。

現行條文第11條規範不發給執業執照樣態中，第1項第4款「罹患精神疾病或身心狀況違常」用語，因明顯違反權利公約不歧視原則，審查會經過討論後，通過朝野立委提案，以中性用語「有客觀事實認不能執行業務」取代現行條文文字，於今天三讀修正通過。

廣告 廣告

至於認定部分，三讀條文規定，經中央主管機關邀請的相關專科醫師、技師公會代表及學者專家組成小組；小組的組成及運作方式，由中央主管機關定之。

這次修法也新增一項不發給執業執照的樣態，即依消費者債務清理條例經法院裁定開始清算程序，尚未復權者。

為避免現行條文有關懲戒的第42條，被利用為解決私權爭執、影響調解或訴訟的手段，影響技師服務品質，審查會通過民進黨立委林俊憲提案，增列提出懲戒得列舉事實的文字，於今天完成三讀。

三讀條文規定，利害關係人發現技師有第39條（如禁止兼任公務員、執業禁止行為、執業範圍、停業處分）規定之情事時，得列舉事實，並提出相關事證，報請目的事業主管機關、直轄市、縣（市）主管機關或技師所屬技師公會，審核後轉送技師懲戒委員會處理之。（編輯：謝佳珍）1141216