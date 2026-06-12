立院三讀放寬緩刑候選資格 高虹安籲勿過度政治解讀

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（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）立法院會三讀修正選罷法，排除宣告緩刑或得易服社會勞動者之候選人資格限制。面對綠營質疑修法疑為量身打造，新竹市長高虹安說，籲外界勿過度解讀、回歸理性討論。

立法院會今天三讀通過修正公職人員選舉罷免法第26條，排除「宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者」的候選人消極資格限制；另增訂曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」之罪，經有罪判決確定，不得登記為候選人。

高虹安涉詐領助理費案，二審改依偽造文書罪判刑6月。民進黨立院黨團書記長范雲在協商時指出，因為高虹安可能易服社會勞動，政治上會認為這是為高虹安量身打造的個案修法，無法接受。最後黨團協商無共識。

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對此，高虹安今天下午接受媒體聯訪表示，參政權是憲法保障的基本權利，任何限制都必須符合必要性與比例性。

高虹安說，目前「選罷法」相關規定，各黨認為在適用上出現「過度限制參政權」疑慮，才會有修法討論，呼籲外界勿過度政治解讀，應回歸正常修法討論看待此事。（編輯：陳仁華）1150612