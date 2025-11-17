立院三讀新修財劃法 卓榮泰：問題更大 政院會全面迎戰

立法院會14日再度三讀通過財劃法修正案。行政院長卓榮泰今天說，立法院通過的新修財劃法比過去公式計算錯誤的問題還大，將使政府的總預算無法編列，對於立法院在野黨團突然通過修正案，「行政院會全面迎戰」，明天與地方政府談過後，周四（20日）行政院會將討論院版財劃法。行政院發言人李慧芝下午指出，行政院會20日將提出完整修正草案，卓榮泰會出面說明，盼立法院朝野黨團理性討論。

中央挹注地方財源主要3大類型，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助。立法院14日三讀通過財劃法部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，各地方政府的一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。

卓榮泰今天出席「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」前被媒體問及對立法院三讀通過財劃法修正案的看法時指出，他覺得非常遺憾與訝異，並表示上周在立法院總質詢時就說過，行政院本周會正式討論財政收支劃分法再修訂的行政院版本，且國發會、財政部與主計總處，上周就發文邀請各地方政府的財政、主計人員，明天將做最後確認。

行政院長卓榮泰17日在台北出席「第35屆臺日工程技術研討會開幕典禮」。卓榮泰在會前受訪表示，立法院通過的新修財劃法比過去公式計算錯誤的問題還大，將使政府的總預算無法編列，對於立法院在野黨團突然通過修正案，行政院會全面迎戰。周四行政院會將討論院版財劃法。（中央社）

卓榮泰說，但立法院卻在上周五提前匆匆忙忙通過新修訂的財劃法，且將造成更大問題，「這個問題會比過去公式計算錯誤的問題還大」，將使政府的總預算無法編列。

卓榮泰指出，行政院會今天再次認定內容，明天與地方政府談過後，周四的行政院會就會提出財劃法討論，正式通過後送立法院審議，希望能夠有一個更均衡、更公平、更縮短城鄉差距、且全體國民都能共享的財劃法，這才是因應之道。

行政院發言人李慧芝、財政部國庫署長陳柏誠等人下午向媒體說明政院版財劃法相關議題。

對於院版財劃法修正草案是否太晚送出，屆時立法院恐無法付委審查。李慧芝表示，立法院14日並未排定財劃法議程，是突然提出協商，協商不成就直接表決。先前卓榮泰11日答詢就已表示，行政院這星期就會送出財劃法，相信朝野黨團與社會大眾也知道行政院本周就會送出版本。

針對卓榮泰「全面迎戰」的意思與作為，李慧芝指出，首先當然希望立法院朝野黨團理性討論院版財劃法，如果討論不成，政院還有憲政救濟程序，但前提還是希望大家理性思考什麼對國家有幫助，國家空轉狀況不能再重演。

李慧芝強調，目前討論如何在20日提出一個完整且能長治久安的財劃法版本，屆時卓榮泰會向外界說明財劃法的完整面貌，明天會先與縣市政府確認事權分配，目的是希望地方政府有錢與事權，中央也有能力協調。

李慧芝指出，像今年花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建都是中央支應，如果中央沒有餘裕，未來又發生堰塞湖或非洲豬瘟事件，這不是一個縣市政府可以單獨承擔的量能，所以中央的確需要餘裕，地方也應該好好討論什麼才是對他們更好的財劃法。

對於藍白要求總預算退回行政院重編，李慧芝說，不只是行政院，中央與地方總預算都已在審議中，如果現在退回重編，將影響中央與地方政府。政院現在也不可能按照財劃法編列或執行，會導致違反公債法。