立院三讀花蓮270億重建預算無刪！林憶君籲溝通透明、攜手守護災民

「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」12月2日於立法院會三讀，270億元預算一毛未刪，2025至2030年度分別編列38億元、86億元、86億元、41億元、10億元及9億元，另預留後續額度30億元，全數舉借債務支應。

根據三讀特別預算內容，部會預算編列情形，分別為經濟部編列91億元、交通部44億元、農業部43億元、環境部42億元、內政部28億元、原住民族委員會5億元、行政院公共工程委員會1億元、衛生福利部1億元，以及預備金編列15億元。

立院今日在朝野合作下三讀，立法程序後之發言。民眾黨立委林憶君表示，這是中央跟地方共同承擔的責任，一起守護花蓮人民生命財產。請中央持續與災民溝通。並公開透明的賑災進度。

綠委沈伯洋則說，在三黨共識下通過馬太鞍條例，但執行才是關鍵，在地方盤點災民需求時，沒辦法跟災民對上線，這是執行上會讓預算沒辦法到災民手上。希望特別預算通過後，地方可以加速盤點災民需求。

藍委傅崐萁則表示，感謝立法院同仁在花蓮受傷時，能不分黨派一起全力來協助災民重建。台灣今年有兩個傷口，一個是丹娜絲颱風重創南台灣，一個是馬太鞍溪堰塞湖潰壩視線，造成花蓮光復鄉需要重建。這次也感謝立法院同事協助災民恢復生活，希望行政院能讓災民安心入睡。

