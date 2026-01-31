立院三讀藥事法修正案 缺藥預警改定期申報

檯面上只剩下各1盒多的庫存，這2款凝血藥物近期缺貨，而在台灣沒有替代藥品、劑量較高的這一款，緊急以專案進口因應，不過社區藥師表示目前還未配達。另外，也有2款降血壓藥也即將斷貨，將以學名藥來替代。

為了確保民眾用藥權益，避免缺藥情形，立法院通過《藥事法》與《藥害救濟法》修正案，食藥署指出本次修法，約束藥商「定期申報」藥品製造、輸入及供應情形，違者可處6到30萬元罰鍰，讓「必要藥品」不再僅限於供應異常前6個月通報；至於藥商定期申報的「頻率與細節」，將由子法規範。

廣告 廣告

食藥署副署長王德原表示，「所有有許可證的藥品，當它出現有供應不足之虞，或者是因應重大緊急公共衛生的情況需要，我們都可以依據《藥事法》的授權，來給予專案製造跟專案輸入。」

食藥署強調，修法也賦予主管機關在「具有許可證的藥品」有供應不足疑慮時，可專案核准製造或輸入，並在必要時適度調控藥品供應。藥師公會全聯會對修法樂觀其成，也希望主管機關可以落實執法。

藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜表示，「過去雖然也有要求代理商跟藥商，但其實藥商跟代理商都沒有做，我希望政府可以真正落實去管理這一塊，免得民眾一碰到缺藥就非常的緊張。」

醫改會執行長林雅惠則指出，「缺藥的影響，其實在不同院所以及經營型態的藥局，其實是存在採購以及議價能力、處方需求等等的條件差異，加上疫情多年影響供貨穩定，基層藥局至今仍然尚未擺脫這樣的缺藥困境。」

醫改會則建議，除修法強化制度，應更強化「支援機制」，例如病人習慣服用的藥物一旦短缺，可建立即時的諮詢及替代方案，降低缺藥對疾病控制所產生的影響。