立院三讀衛廣法「中天條款」！ 訴訟終結前得繼續使用52台

立法院今（30）日下午在藍白人數優勢下，三讀衛星廣播電視法修正，通過被綠營批評為「中天條款」的條文，規定爭訟中的媒體仍可以使用原頻道。

衛廣法三讀條文中，第一條新增「捍衛新聞自由」，並在第2條關於該法用詞，增列新聞及財經頻道，並將衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業分公司執照，從現行6年拉長至9年期限，境外衛星廣播電視事業代理商執照最長不得逾9年。

其中在第18條修正，規定主管機關對於新聞及財經頻道換照申請，應以准予換照為原則；第19條則明定，若認換照申請人的財務狀況已無法正常營運或有改正必要時，主管機關應先協助輔導改善，改正期間應發臨時執照，效期兩年、得申請延長一次，延長屆滿未完成補正者得駁回。

廣告 廣告

若主管機關駁回換照申請，在行政訴訟終結前可以依原頻道繼續營運。而如駁回換照處分撤銷、廢止，主管機關要負回復原狀及頻道位置義務。

此外，申請換照滿半年後，主管機關仍未作成決定時視為許可換照，不得令為其他處分，修法前申請換照者亦同。

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

會期尾聲！立法院法案「大清倉」 黨產條例、衛廣法入議程掀表決戰

與柯建銘角逐總召！蔡其昌：總統希望我在立院多幫忙

黨產條例協商破局！被游顥點名曾是救國團屏東副主委 鍾佳濱罵不要臉