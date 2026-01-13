立院三讀衛廣法 購物台申請執照期限第4度延長

（中央社記者林敬殷台北13日電）經營他類頻道節目供應事業者因黨政軍條款無法申請執照，立法院會今天三讀修正通過衛星廣播電視法第64條，將他類頻道節目供應事業者無法申請執照的期限，再延長4年。

他類頻道節目供應事業者是指系統經營者自營的地方頻道，或非以衛星傳輸方式的購物頻道，例如東森購物、MOMO購物台等。

2016年廣電三法修正公布後，有線廣播電視法朝向平台化方向修正，規範對象為系統業者，並無頻道內容規管規範。依修正前的有廣法廣告專用頻道相關規定而存在的既有購物頻道，應依修正後的衛廣法第64條第2項規定，申請他類頻道節目供應事業執照後，才能播送節目。

不過，由於衛廣法第5條未在2016年修法時同步調修，導致修法前存在的部分購物頻道等他類頻道節目供應事業者，若有政府基金直接、間接投資等法律所禁止情形，無法在衛廣法所定期限內申請執照，恐不得繼續經營。

為此，立法院曾於2016年、2018年及2022年3度修法延長，總計延長9年。

立法院交通委員會去年12月22日審查衛星廣播電視法部分條文修正草案時，早已超過落日條款期限，經朝野討論後同意再延長4年，並經審查會決議將此一條文單獨抽出，於今天完成三讀。

三讀條文規定，本法中華民國104年12月18日修正之條文施行前經營他類頻道節目供應事業者，應於本法修正施行之日起4年（即以此次修法後總統府公布日為基準）。（編輯：張若瑤）1150113