立院三讀詐騙千萬最高關12年、罰3億 祭禁奢條款

立法院今（12/30）三讀通過《詐欺犯罪危害防制條例》修正案，提高詐騙刑責，詐騙金額100萬元關三年至十年、罰金最高3000萬元；詐騙1000萬元關五年至12年、罰金最高3億元。另外，增訂禁奢條款；利用未滿18歲、滿80歲或非本國籍人士犯罪或與之共同實施犯罪，也加重其刑二分之一。

面對詐騙與日俱增，立院修法嚴懲盼達到嚇阻效果，《詐欺犯罪危害防制條例》修正案單獨條文明定，司法檢察機關因調查詐欺犯罪，得主動通知金融機構或提供虛擬資產服務事業，將疑似涉及詐欺犯罪的存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號列為警示，並暫停全部交易功能。

三讀條文也針對高額詐欺犯罪提高法定刑責，高額詐欺的門檻金額從500萬元調降至100萬元，未來詐欺金額只要達100萬元，就將處3年以上、10年以下有期徒刑，且最高可併科3000萬元罰金。

並新增處罰級距，高額詐騙在1000萬元以上者，處5年以上、12年以下有期徒刑，最高可併科3億元罰金；對於詐騙金額在1億元以上者，提高法定刑至7年以上有期徒刑，得併科5億元以下罰金，加嚴懲處。

因詐騙集團利用非本國籍人士便利潛逃出境的特性，以及青少年及老年容易被利用詐欺，三讀條文增訂，教唆、幫助或利用未滿18歲、滿80歲或非本國籍人士犯罪或與之共同實施犯罪者，加重其刑二分之一。

三讀條文也明定，詐欺犯罪行為人在犯罪後自首，且從自首之日起6個月內，支付與被害人達成調解的全部金額，得減輕或免除其刑。

另外，三讀條文新增「禁奢條款」，詐騙被告若在賠償被害人全部所受損害，或是支付調解金、和解金全額前，有逾越一般人通常生活程度的豪奢、浪費行為，將作為法院量刑輕重的標準。 內政部長劉世芳曾說，太子集團這些的人大搖大擺的吃喝玩樂，對於犯罪詐騙的被害人而言是情何以堪？因此加重處罰、加速處理、加強保障三大方向。

