立院三讀財劃法 政院今提覆議
財劃法爭議不歇。賴清德總統昨表示，如果按照在野黨第二次提出的財劃法修法版本，會讓國家舉債，希望朝野再進一步協商。針對立法院於本月十四日三讀通過修正的財劃法，今天行政院會將提出覆議，這將是卓內閣任內第八度提出覆議案。
對於行政院將對藍白版修法提覆議，國民黨立院黨團書記長羅智強表示，執政黨不尊重立法院通過的三讀法案在先，為了維護立院尊嚴，國民黨團屆時「該怎麼投就怎麼投」。民眾黨團副總召張啓楷則批卓榮泰手握史上最高預算，還想坐在金山上面裝乞丐，「不需要一直提，反正也不會過」；面對如此無法無天、違法亂紀的行政院，民眾黨團的立場很清楚，未來會直接否決覆議案。
賴總統：藍白修法 中央舉債五千億
賴總統昨在「守護民主台灣國安行動方案」記者會中主動提及財劃法修法爭議表示，在野黨兩次提出財劃法修法，第一次從中央搬走四一六五億元，讓明年度中央政府總預算因此不得不舉債三千多億元，第二次修法，又從中央拿走二千多億元，如果按照第二次修法版本，中央勢必要舉債五千多億元。
賴總統說，沒有經過討論、社會溝通、沒有採納行政院意見的財劃法版本，很難推動，對國家發展不利；政院版已送到立院，應交付委員會討論出新的財劃法，既能夠保存中央力量，又能落實地方自治。
卓榮泰昨也喊話，強調政院版財劃法與明年度中央政府總預算案仍卡在立法院，尚未實質審查，爭議若無法化解，明年的施政藍圖恐將全面受阻，「寸步難行」。
王鴻薇：總統數學 是不是不太好？
但國民黨立委王鴻薇批評，賴總統稱立法院版本的財劃法會讓中央政府舉債，他難道沒有看到政院版財劃法懶人包嗎？行政院說政院版釋出一點二兆元，比立法院通過版本還要多，政院版財劃法就不需要舉債嗎？賴總統數學是不是不太好？
王鴻薇說，賴總統還指財劃法立院版本會讓中央救災出現問題，但賴總統才宣布高達一點二五兆元的國防特別預算，編得出一點二五兆卻沒能力救災嗎？行政院還動用第二預備金印製全民防災手冊，如果連緊急救難錢都可以拿來印全民防災手冊，卻沒有救災能力，是不是太超過了？
民眾黨立法院黨團表示，賴總統特別將財劃法與國防特別預算包裹處理，聲稱如果財劃法重新討論審議，史上最高國防採購案就沒有問題，等同承認該筆預算將對內政、人民福利等支出造成實質排擠效應，也證明行政院版本並非對地方的最佳方案，而是來自中央財政窘迫的強大壓力。
民進黨團幹事長鍾佳濱表示，藍白就像是先公演再彩排，歹戲拖棚，還邊演邊改腳本。民進黨立委吳思瑤也批評，財劃法是本屆立法院中最惡的一部法律，藍白就是乞丐趕廟公、喧賓奪主，藍白沒辦法提出具體數字，卻要求行政院端出來，比雙標更雙標。
