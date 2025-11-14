立院三讀財劃法 規範中央對地方一般性及計畫型補助款權責

新版財劃法上路後，因分配公式有誤，導致有新台幣345億元統籌分配稅款無法分配。立法院會今天(14日)審查財劃法，藍、白立委挾人數優勢通過國民黨團再修正動議，明定今年度中央對地方的一般性補助款不得少於去年度8月底核列今年度一般性補助款金額；另外，計畫型補助款補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。

新版財政收支劃分法因計算公式分母有誤，導致今年度中央政府總預算有新台幣345億元統籌分配稅款無法分配。為化解爭議，國民黨團及國民黨立委陳雪生提案修正離島分配公式，以及補助地方政府「一般性補助款」不得少於前一年度金額等，民進黨團則提出「財政收支劃分法第16條之1未分配款運行暫行條例」，將經費用於婦女產後照護、長輩生活扶助及勞退獎勵金。

廣告 廣告

國民黨團及陳雪生所提的修法版本日前經立法院會逕付二讀，民進黨團的修法版本則交付財政委員會審查。立法院會14日上午開會時通過國民黨團和民眾黨團共提的院會議程，將國民黨團及陳雪生所提的財劃法修正案列入討論事項。

立法院長韓國瑜下午召集朝野協商，行政院主計總處主計長陳淑姿列席說明，她表示，新版財劃法上路後，只調整各級政府稅收劃分，大幅削減中央財源，卻沒有一併檢討地方事權，恐擴大城鄉差距，悖離財劃法的立法意旨。

針對國民黨團要求中央今年補助地方的一般性補助款不得少於去年8月底核定的今年度一般性補助款金額，陳淑姿表示，立法院日前已三讀通過今年度中央政府總預算追加預算案，建議刪除相關修法條文。陳淑姿：『(原音)如果在明定各地方一般性補助不得低於前一年修正施行前的一個預算額度，恐擴大城鄉差距、加劇富者愈富，窮者未改善問題，所以這個部分我們仍然是回歸原來由中央依財政能力，視地方經濟發展情形予以協助。』

由於朝野意見分歧，財劃法修正案全案保留送院會表決。表決時，綠營不敵藍、白立委人數優勢，最終通過國民黨團再修正動議。

三讀條文明定，今年度中央補助給地方的一般性補助款不得少於去年度8月30日核列於今年度一般性補助款金額；計畫型補助款補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。