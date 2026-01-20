立院三讀農科園區條例 保障花卉業者進駐園區權益

立法院會今天三讀農業科技園區設置管理條例第15條之1修正案。(記者劉信德攝)

〔記者李文馨／台北報導〕立法院會今天三讀「農業科技園區設置管理條例第15條之1修正案」，明定地方農業科技園區於此次修正條文施行前，經主管機關依規定報經行政院核定納入為主管機關管理的園區者，其納入管理前原核准進駐的園區事業，得繼續依其原核准進駐的資格條件進駐園區，不受現行條文所定園區事業組織型態規定的限制。

立委陳亭妃7日在經濟委員會審查草案時表示，台南後壁花卉創新園區進駐廠商共68家，但多達40家業者屬自然人或獨資商號，礙於現行條例規定僅限「股份有限公司」組織進駐，導致小型私人企業進駐時面臨困難，因此提案修法要求具備「追溯效力」，讓在修法前已有進駐事實的業者能比照辦理，確保過去身分與權益不受影響。

三讀條文明定，地方農業科技園區於本條文修正施行前，經主管機關依第5條規定報經行政院核定納入為主管機關管理之園區者，其於納入管理前原核准進駐之園區事業，得繼續依其原核准進駐之資格條件進駐園區，不受前條所定園區事業組織型態規定之限制。

為落實對農民信賴保護及維護產業安定，若園區業者已有發生繼承事實的情事，三讀條文也規定，前項核准進駐園區的事業屬自然人或獨資商號者，發生繼承事實或贈與配偶或直系血親二親等內卑親屬，由繼承人或受贈人申請進駐園區時，也不受現行條文所定園區事業組織型態規定的限制。申請進駐園區之繼承人或受贈人應以一人為限。

