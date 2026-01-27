立院三讀農退儲金修法農民負擔降為4成 新制省33萬

（中央社記者王揚宇台北27日電）立法院會今天三讀修正通過農民退休儲金條例部分條文，調整農民與主管機關每月提繳金額的比例，將農民負擔比例由現行的5成調降為4成，以減輕農民經濟負擔，也希望提升農民參與農退儲金制度的意願。

農民退休儲金自民國110年1月1日起推動，現行規定是以提繳最低工資1%至10%為標準，由農民選擇提繳比率，主管機關也按月提繳相同額度，等同雙邊各負擔50%。根據農業部報告，截至去年10月底，農民退休儲金制度參與人數約達11萬人。

行政院會去年12月通過農民退休儲金條例第2條及第7條條文修正草案，調整農民與主管機關每月提繳金額的比例，將農民負擔比例從現行的5成調降為4成，希望提高參與意願。農業部試算，若農民提繳年資達30年，在新制下將少繳約新台幣33萬元，且保障不變。全案送立法院審議。

立法院經濟委員會去年12月22日初審通過朝野立委所提農民退休儲金條例第7條條文修正草案等案，所有提案保留送黨團協商。會議主席、民進黨立委陳亭妃散會前說明，未來黨團協商時，行政院及朝野立委所提14個修法版本等，將併案協商。

立法院經濟委員會今年1月7日協商後取得共識，全案今天在立法院會處理時，在場立委並未提出異議，因此三讀修正通過，明定本條例主管機關為農業部。

三讀通過條文也規定，農民與主管機關依規定按月共同提繳的總金額，依每月最低工資乘以提繳比率的2倍計算。農民負擔總金額的40%，主管機關負擔總金額的60%。

此外，這次修法重點之一，包括為鼓勵青年從農，穩定農業勞動力，確保糧食安全，對於實際從事農業工作的勞工保險或國民年金保險被保險人，且無雇主為其提撥（繳）職業退休金，提供其在無其他職業退休金保障情形下，可提繳農民退休儲金的機會。

三讀通過條文規定，未滿65歲且未領取相關社會保險老年給付的農民，若是實際從事農業工作的農民健康保險被保險人，或參加勞工保險或國民年金保險的實際從事農業工作者，且無雇主依法為其提撥（繳）職業退休金的被保險人，得依農退儲金條例提繳農民退休儲金。

另外，已領取軍人保險退伍給付，若符合相關規定，首次申請開始提繳農民退休儲金時為50歲以下，未領取陸海空軍軍官士官服役條例所定退休俸或退伍金，且未領取軍人保險退伍給付以外的其他社會保險老年給付者，得依規定提繳農民退休儲金。（編輯：蘇龍麒）1150127