立院三讀農退儲金修法 楊瓊瓔兌現承諾：讓農民朋友有靠山

立法院會昨（27日）三讀通過《農民退休儲金條例》修正案，調整農民與主管機關每月提繳金額的比例，將農民負擔比例由現行的5成調降為4成，以減輕農民經濟負擔。對此，表態參加今年底台中市長選舉的國民黨立委楊瓊瓔表示，為了讓農民朋友老了以後有靠山，她提出修正案，堅持政府應該多擔待一點，終於把這份溫暖的承諾兌現了！

楊瓊瓔昨在臉書發文分享，三讀通過了，全力推動的 農民退休儲金條例 修正案，最重要的改變只有一個，就是未來農民退休儲金，政府幫你出更多，提繳比例從原本的農民自繳一半，改成 政府負擔六成 、農民只要負擔四成 ，這意味著大家的負擔減輕了，但退休的保障卻更厚實了。

楊瓊瓔說道，田埂間的心聲，是她最掛心的事。這幾年走遍大台中，在田頭田尾和農民好朋友聊天時，常常聽到大哥大姐們語重心長地說「委員，種田看天吃飯，收入不穩定，退休儲金雖然好，但每個月要繳的錢對我們來說，真的是一筆不小的負擔。」這些話，她都記在心裡。

回去翻開數據一看，楊瓊瓔透露，真的嚇一跳，明明是很好的制度，但全國符合資格的農民，實際參加的竟然只有四成左右。這代表原本的設計，真的讓大家感到吃力。為了讓農民朋友老了以後有靠山，她提出修正案，堅持政府應該多擔待一點，終於把這份溫暖的承諾兌現了！ 除了減輕負擔，這次修法還有兩個改變。

楊瓊瓔說明，現在很多年輕人或是農家子弟，可能一邊務農、一邊兼職打工。以後只要有參加勞保或國保，但雇主沒有幫提繳退休金的實際從農者，也能加入農退儲金的行列，讓少年人更安心返鄉打拚！最後她談到，農業是台灣的根本，農民是寶貝，能夠在立法院為大家爭取到這份實實在在的福利，看到鄉親們眉頭解開的笑容，就是繼續衝、繼續拚的最大動力。

