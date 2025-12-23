立院三讀通過人工智慧基本法 明定中央主管機關為國科會

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今三讀通過「人工智慧基本法」，除明定「人工智慧」(AI)之定義，且行政院應成立國家人工智慧戰略特別委員會，協調、推動及督導全國人工智慧事務。然而，即便民進黨團多次表明，基本法從未有設置主管機關的立法例，但藍白仍聯手表決通過修正動議，明定本法中央主管機關為國科會，地方主管機關為直轄市、各縣市政府。

「人工智慧基本法」歷經立法院教育及文化委員會、交通委員會3次聯席審查，於8月4日完成初審，並經8月21日協商，及12月4日立法院長韓國瑜召集的黨團協商後，於今天完成三讀程序。

有關「人工智慧」的定義，三讀條文明定，指具自主運行能力之系統，該系統透過輸入或感測，經由機器學習及演算法，可為明確或隱含之目標實現預測、內容、建議或決策等影響實體或虛擬環境之產出。

新法也規定，政府推動人工智慧研發與應用，應在兼顧社會公益、數位平權、促進創新研發與強化國家競爭力之前提，並遵循永續發展與福祉、人類自主、隱私保護與資料治理、資安與安全、透明與可解釋、公平與不歧視、問責等7大原則。

為了避免人工智慧應用造成侵害，三讀條文規定，政府應避免人工智慧的應用，有侵害人民生命、身體、自由或財產，破壞社會秩序、國家安全或生態環境，或偏差、歧視、廣告不實、資訊誤導或造假等違反相關法規之情事。

此外，政府應以兒少最佳利益為原則，人工智慧產品或系統經認定為高風險應用者，應明確標示注意事項或警語；政府應提供或建議評估驗證之工具或方法，其形成應徵詢相關利益團體、產學、社會團體及法律專家之意見。

三讀條文也規定，行政院應成立國家人工智慧戰略特別委員會，由行政院長召集學者專家、產業代表、相關機關首長、縣市首長等組成，訂定國家人工智慧發展綱領。委員會每年至少召開會議一次，幕僚作業由國科會辦理。

預算部分，新法明定，政府應於財政能力範圍內，寬列預算，採取必要措施，並積極推動人工智慧研發、應用及基礎建設。

而在個資保護部分，三讀條文規定，各目的事業主管機關會商個人資料保護主管機關，在人工智慧研發及應用過程，避免不必要的個人資料蒐集、處理或利用，並應促進個資資料保護納入預設及設計相關措施或機制，以維護當事人權益。

法案三讀通過後，國民黨立委葛如鈞發言表示，本法三讀只是起點，而非終點。未來仍須加速推動相關配套法制，解決產業長期面臨的制度瓶頸。民進黨立委張雅琳則說，這不只是法律的誕生，也是台灣面對科技浪潮正式踏出重要的里程碑。

