立院三讀通過修法 最多設置3位副審計長

立法院會13日三讀修正通過《審計部組織法》部分條文。（擷取自國會頻道）

立法院會今（13）天三讀修正通過《審計部組織法》部分條文，明定審計部置副審計長2人至3人，職務列簡任第14職等，輔助審計長處理部務；此外，審計官也從原先最多15位變成18位，職務列簡任第12職等，並全面提升審計與稽查人力，以強化審計職權的行使。

立法院司法及法制委員會與財政委員會聯席會議去年12月10日審查監察院函請《審計部組織法》第7條、第10條及第14條條文修正草案，當時審計部審計長陳瑞敏指出，審計部及所屬機關審核監督政府預算收支金額從民國85年度11兆餘元，至114年度已增長至27兆餘元，審計業務愈趨繁重，因應審計業務需求，提修法增置實際執行查核的審計人力。

原先審查會通過的第7條條文為，審計部置政務副審計長1人，職務比照簡任第14職等；常務副審計長1至2人，職務列簡任第14職等，輔助審計長處理部務。後因在野擔心若是「政務」任用，恐難維持審計的獨立性與客觀性，經朝野協商，刪除政務副審計長，將條文修正成，審計部置副審計長2人至3人，職務列簡任第14職等，輔助審計長處理部務，並於今天的立法院會中三讀修正通過。

三讀條文為強化審計職權的行使，除將審計官人數由現行的最多15人提高至18人外，也全面強化審計與稽查人力，審計人力從最多91人提高至125人，稽查人力也從原先的最多61人提高至87人，職務均列薦任第8職等至第9職等，其中審計35人，稽察25人，得列簡任第10職等至第11職等。

三讀條文也明定，審計部所屬審計處，置審計官兼處長1人，職務列簡任第13職等。

