立院三讀通過停止年改...卓榮泰批在野黨團「倒行逆施」：退撫基金恐提前破產...表明行政院將透過「合法合憲途徑」捍衛年金制度

政府推動軍公教年金改革已超過7年，昨（12日）在藍白立委聯手下，三讀通過修法，確定退休公教人員所得替代率回溯至2023年。對此，行政院長卓榮泰昨日晚間表明，「行政院會全力捍衛年金制度，透過合法合憲途徑，確保退撫基金財務永續」。

針對年金改革之路，卓榮泰指出，「年金改革的過程並非一步到位，而是歷經多年的討論與溝通」。然而，卓榮泰批評，「在野黨在沒有社會溝通與共識之下，在倉促表決中將改革的成果摧毀」。

卓榮泰提及，2016年所推動的年金改革，是為了調整過去不合理的制度設計，不讓年金提早在2031年破產，「這是為了保障全體退休與現職人員都擁有一個人人可以領得到『永續』的年金制度；同時也讓勞工、農民、公教人員等不同職業的老年經濟保障差距縮小，使整體年金制度更加『公平』」。

卓榮泰指出，國家推進這項改革，透過民主參與，由跨黨派專家學者、現職與退役的軍公教人員，還有工商企業、青年、婦女及公民等各團體代表，「透過無數次的會議凝聚社會共識，最後經國是會議分區、全國大會討論」、「透過包含逐年調降月退所得替代率等方式，成功延緩公（教）退撫基金的破產年限」。

卓榮泰說，整個社會費盡千辛萬苦，才完成這項艱鉅的軍公教年金改革工程，「多麽不容易我們才一起走到今天」。他批評，「今日立法院卻倒行逆施、強行通過法案，將造成退撫基金提前3到4年破產、政府需額外挹注及撥補數千億，最終還是全體納稅人要負擔，衝擊公教年金制度與國家財政穩定性」。

最後，卓榮泰喊話，「年改七年取得的階段性成果不可前功盡棄，台灣也不能走回頭路」。他表明，「行政院會全力捍衛年金制度，透過合法合憲途徑，確保退撫基金財務永續」。

（圖片來源：卓榮泰臉書）

