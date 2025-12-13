立院三讀通過停止年改...周玉蔻逆風建議政院「副署、公布後執行」：勿再增加藍白淺綠對民進黨的仇恨感...李忠憲轉發力挺：這個我贊成！

國眾兩黨強推反年改，昨（12日）下午挾人數優勢，於立院三讀闖關通過「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」、「公立學校教職員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」。對此，資深媒體人周玉蔻逆風喊話，希望行政院副署反年改案，總統賴清德公布後執行，別再增加藍白淺綠陣營對民進黨的仇恨感，「想想2028年總統、立委選舉吧！」而成功大學電機系教授李忠憲也支持該觀點，喊道「這個我贊成！」

針對立院三讀通過停止年改案，周玉蔻逆風喊話，權衡藍白在國會利用多數對國家造成的國安、國防甚至很可能發生的主權傷害，「我認為，這個停止年改案，行政院應該副署、總統公布後執行，總統公布時可以註記前總統蔡英文任內推動的年改動機目的純正、負責」。

廣告 廣告

周玉蔻認為，反年改這題已不是純財政問題，而是攸關台灣政權興衰的重大關鍵，「不要再增加藍白淺綠陣營對民進黨的仇恨感了，穩住政權很重要」。她直指，「不要跟我罵年金領取人了。想想2028年總統、立委選舉吧。政情險峻、執政當局困境纏身，多害相權取其輕！」對此，李忠憲於臉書轉發相關新聞，並大力支持以上觀點，「這個我贊成！」

（圖片來源：新聞放鞭炮、李忠憲臉書、三立新聞）

更多放言報導

憶反紫光「無人在意、沒人看好」…李忠憲喊話「在必敗時刻選擇不投降」：自由民主能否存活，取決是否有人願意在「最不被看好」時撐住底線

「台灣恐沒有2028」！李忠憲舉3國家案例揭「制度警訊」：民主不是一夜摧毀的「而是一步一步遭合法掏空