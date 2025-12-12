立院三讀通過停砍公教年金 人事總處這麼說

▲立法院今處理停砍公教年金兩法案，民進黨雖不滿年金改革停滯，但仍不敵藍白人數，修法順利三讀。（圖／翻攝傅崐萁臉書）

[NOWnews今日新聞] 立法院今（12）日接連三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案與《公立學校教職員退撫條例》修正案，退休公務員與退休教師，回溯自2024年起退休年金所得替代率不再調降。人事總處對此表示深感遺憾，將以合法合憲手段，使退撫制度合乎平等原則及世代正義。



人事總處表示，立法院修法停砍年金，未依法具體指明彌補資金之來源，不但大幅增加政府財政負擔，更衝擊退撫基金財務，若要避免基金提前破產，不論是提高現職人員提撥費率，使現職人員承擔更多退休金成本，或是轉嫁由全民稅收負擔，都將破壞退休撫卹制度之公平性，違反平等原則及世代正義，影響所有現職、退休公教人員及全體國民權益。



人事總處指出，政府對於退休公教人員權益的照顧，向來不遺餘力，以公教保險為例，政府對於公教保險重整前的負債，從1999年開始就由政府分年撥補全額負擔，迄今累計達5141億元，後續將完成720億元撥補，相比對於勞保年金的撥補，從2020年才開始，累計至2026年為5,170億元，但因為參加勞保人數約1,048萬人，遠超過參加公保的58萬人，所以政府對每一參加公保人撥補約100萬元，幾乎是對每一參加勞保人撥補約4萬9千元的20倍！

廣告 廣告

另外，職業退休金部分，勞退基金因採個人帳戶制，政府完全沒有撥補，相對地，政府針對退撫基金已經挹注和撥補3,102億元，維繫退撫制度穩定前行，確保退休及現職人員都可免於承擔基金提前用罄的風險。



人事總處強調，本次立法院在社會沒有共識下修法，除影響退撫制度公平性外，更將造成由全體納稅國民共同承擔的結果，人事總處對此修法結果深感遺憾，將以合法合憲手段，使退撫制度合乎平等原則及世代正義。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

快訊／立院三讀「停砍公教年金」！回溯2024年起不再降所得替代率

藍白主導停砍公教年金！卓榮泰：驟然停止改革恐造成國家財政缺口

藍白修法停砍年金！蔡英文反對 醫酸綠：選票在哪就會把錢生出來