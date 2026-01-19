立院三讀通過停砍公教年金 民進黨團聲請釋憲

民進黨立院黨團3長上午親自前往司法院，向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，民進黨團強調，年金改革的核心目標就是確保制度長久穩定、世代共享，聲請釋憲是為年金制度的永續發展把關。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，「在藍白主導下通過的反年金改革相關法律條文，要求自公布之日起失效。另外對於本案屬於法規範的憲法審查，在做宣告前先暫停適用 。」

另一方面，行政院去年12月31日也已經遞狀聲請釋憲，並指出此法案程序違背《憲法》正當立法程序，侵害行政院預算編列權，將造成退撫基金提前破產的世代不正義。考試院8日則表示，此法案將使退撫基金提前用罄，破壞退撫基金永續經營，已向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。

廣告 廣告

國民黨立委陳玉珍認為，「覺得這個法律有疑義，你可以去申請釋憲。在被判違憲之前，你還是應該要依法執行啊。請中華民國的政府，行政院也好、考試院也好，依法行政，不能再扣了，因為法律已經三讀通過了，就是不能再追殺這些退休軍公教的年金了 。」

全國公務員協會前理事長李來希日前表示，太太也是公務人員，這個（1）月退休，帳戶退休所得金額幾乎對半砍，只有在職所得的半數，強調將要回合法權益，追討退休所得的抗爭才要開始。