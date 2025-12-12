立院三讀通過停砍「公教年金」 退休所得替代率回溯113年、CPI正5%才調升

【警政時報 包克明／臺北報導】立法院今（12）日三讀通過攸關公教年金制度的《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，正式拍板「停砍公教年金」，公教人員退休所得替代率回溯至113年水準，不再逐年下修；同時，退休俸將依消費者物價指數(CPI)調整，但僅在CPI累計成長達正5%時才予以調升，物價為零或負成長時則不調降。

黃仁指出，停砍公教年金是履行國家當年的承諾，還給退休公教人員應有的尊重、照顧與公道。(圖／黃仁國會辦公室)

本次修法為在野黨再度推動年金制度調整的重要成果。國民黨平地原住民立委黃仁指出，修法讓制度回歸公平，照顧一輩子為國家付出的公務人員，退休收入不應隨國家財政狀況而被犧牲，國家應遵守當年的制度承諾，落實公平正義。

立法院三讀通過公務人員退休資遺撫卹法第三十七條修正案以及公立學校教職員退休資遺撫卹法第三十七條修正案，國民黨團舉牌慶祝。(圖／黃仁國會辦公室)

回顧106年公教年金改革，立法院當時三讀通過規定，所得替代率自109年起逐年調降，過渡期為10年。以退休年資35年者為例，所得替代率將由75%逐步降至60%；30年資者降至52.5%、25年資降至45%、20年資則僅剩37.5%。相關調整引發公教團體長期反彈。

立法院院會記名表決以60票贊成、50票反對，三讀通過國民黨版本的停砍公教年金法案。(圖／國會頻道)

此次修法後，三讀條文第37條明定，法案公布施行前已退休生效者，其每月退休所得不得超過依替代率上限計算之金額；替代率依退休年資計算，任職滿15年者為45%，其後每增加一年年資，替代率增加1.5%，最高至35年、上限為75%。

黃仁指出，國民黨團推動修法「停砍公教年金」，目的是希望讓制度回歸公平，讓退休公務人員獲得應有的照顧，實現公平正義，不應被汙名化。(圖／黃仁國會辦公室)

第38條則規範，法案公布施行後退休生效者，同樣不得超過替代率上限計算金額；15年至35年年資者比照前條辦理，超過35年者，每增加一年僅增加0.5%，最高採計至40年。

在物價調整機制方面，第67條明定，退休公務人員月退休金、遺族月撫卹金或遺屬年金，當中央主計機關公布的消費者物價指數累計成長率達正5%時，應依成長率調整，或至少每四年檢討一次；但若物價成長率為零或負數，則不予調整。

三讀條文亦規定，不論是在修法公布前或後退休生效者，一律以113年1月1日至12月31日的退休所得替代率上限作為認定基準；自113年起原規劃逐年下修的替代率，全面不再適用。

以一名年資40年的退休公務員為例，依原制度，其所得替代率將從107年的77.5%，逐年下修至118年的62.5%；但在新法通過後，替代率將維持在113年水準的71.5%，不再續降。

不過，對於修法可能帶來的政府財務衝擊，考試院秘書長劉建忻日前提醒，退撫基金長期存在不足額提撥問題，恐形成潛藏債務，此次修法將使基金提前用罄。銓敘部長施能傑也指出，停砍年金後，初步估算退撫基金恐提前3至4年出現財務壓力，引發後續制度永續性的討論，行政院在總統府公告後是否執行的態度也受到高度關切。

