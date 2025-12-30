立院三讀通過勞保條例修正案 政府負最後支付責任、撥補法制化

立法院三讀通過「勞保條例」修正案，政府負最後支負責任，撥補法制化。（圖：廖偉翔臉書）

立法院會今（30）日三讀通過「勞工保險條例」修正草案，明定政府撥補為勞保基金來源，其金額於修法後，視政府財務狀況，每年編列預算撥補；勞保財務由中央政府負最後支付責任，每3年定期檢討。社會福利及衛生環境委員會召委、國民黨立委廖偉翔表示，相關修法倡議自2012年提出，歷經10餘年的討論終於完成立法，邁進保障勞工權益的重要里程碑。

勞動部指出，考量勞保為國家辦理之社會保險制度，為維持勞保基金流量，政府自2020年起編列公務預算撥補勞保基金，並在搭配多元投資運用下，勞保基金2024年6月首度達上兆規模並持續至今，顯示政府撥補對協助穩定基金流量有正面助益。

第66條三讀條文明定，勞保基金來源包含政府撥補金額、其他財源挹注及相關收入，依照政府財政及勞保財務狀況，每年由中央主管機關編列預算撥補；遇有當年度保險費收入少於保險給付支出情形，中央政府應該有適當經費撥入或補助。

第69條三讀條文規範，勞保財務由中央政府負最後支付責任，在此項修正條文施行後，中央主管機關應該至少每3年檢討勞保財務。

三讀條文增訂，勞保保費、滯納金排除債務免責相關法律，條文施行前未繳清保費及滯納金，應該適用排除債務免責規定，勞保局暫行拒絕給付，經過繳清欠費後勞保局應該依照規定發給。另外，請勞工貸款得檢具保險人出具證明文件，在金融機構開立專戶專供存入貸款本金。

通過附帶兩項決議，第一，請勞動部秉持保障勞工生活促進社會安定，確保跨世代勞工均能享有合理保障，強化社會團結之原則，持續研議相關勞保制度改革及財源穩定之政策。

第二，請勞動部向行政院積極爭取，以不低於過去年度撥補金額，續編預算挹注勞工保險基金，以穩定基金之流量，確保制度穩健運作。

廖偉翔指出，這次修法最重要的，就是把政府撥補勞保基金「法制化」。未來中央主管機關必須依照財政狀況，每年編列預算撥補，同時也要求政府至少每3年檢視一次勞保財務狀況，讓勞保制度有固定檢討、有制度管理，而不是臨時補救。

廖偉翔表示，面對人口老化、少子女化，勞保基金的財務負擔愈加沉重。儘管政府自109年開始撥補勞保，但過去只是政策決定，沒有法律保障，這次把撥補責任寫進法律，就是希望讓勞工多一份安心。

廖偉翔強調，將「最後支付責任」入法，只是最基本的保障，並不代表勞保問題已經完全解決；如果政府只是年年編預算撥補，卻不願意正面處理制度本身的缺口、不推動實質改革，最後只會讓國庫負擔越來越重，也無法真正解決問題。

廖偉翔說，「撥補入法只是開始，勞保改革不能跳票」，入法是為了安定民心，改革才能真正確保永續，行政院必須提出更完整、更前瞻的改革方案。