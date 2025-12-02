立院三讀通過職安法 負責人職場霸凌最重罰100萬

立法院副院長江啟臣敲下議事錘。(記者塗建榮攝)

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今三讀通過「職業安全衛生法修正案」，增訂「職場霸凌防治」專章，明定職場霸凌定義、防治措施、雇主接獲申訴後必須通報等；若最高負責人經認定有職場霸凌行為，最高處100萬元罰鍰。此外，若雇主違反安全設施，可處5萬元以上、300萬元以下罰鍰。

三讀通過條文增訂「職場霸凌防治」專章，明定「職場霸凌」是指勞工於勞動場所執行職務時，事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱或其他不當言詞行為，導致身心健康遭受危害，而情節重大者不以持續發生為必要。

廣告 廣告

三讀通過條文規定，雇主應採取必要措施防治職場霸凌；若接獲勞工申訴，雇主應於主管機關指定網站登錄，避免選擇性通報。若雇主知悉勞工遭霸凌，卻未採取相關協助或調查機制，可處3萬元以上、75萬以下罰鍰；若最高負責人經認定有職場霸凌行為，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

條文明定，職場霸凌事件調查應秉持客觀、公正、公平原則，若僱用勞工達一定規模，應組成調查小組，外聘成員比例不得少於1/2。若被申訴人為最高負責人時，勞工得逕向縣市主管機關提起申訴。

此外，三讀通過條文也提高針對雇主違規的刑事罰刑期、罰金及行政罰鍰上限額度。刑事責任部分，若發生死亡職災，刑期上限由3年提升至5年，罰金上限提高為150萬元；行政罰部分，罰鍰上限提升至75萬元。

【看原文連結】

更多自由時報報導

福建艦低調成軍洩端倪 國安揭12/13關鍵點：北京恐拉高態勢

麥玉珍要選台中市長 江和樹酸：不是選菜市場的市長餒！

淡水停水4天 張育萌：侯友宜、洪孟楷示範市政失能當日常

獨家》艋舺喋血！天道盟大咖「黑狗」雙腿腳筋斷 2嫌冷笑留原地就逮

