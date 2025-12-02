生活中心／陳堯棋 張智凱 阮銘高源 SNG 台北報導

今天（2日）立院三讀通過，馬太鞍溪堰塞湖災後重建300億特別預算，佛祖街自救小組上午也前往行政院陳情，高喊我們不是難民是災民，抱怨中繼屋10多戶共用廚房，爭取房屋補償金，喊話擴建河堤。對此，行政院長卓榮泰表示不忍看到鄉親跋涉北上，三周政院將到災區開說明會。

佛祖街自救小組成員：「中繼安置不是臨時收容，災民也是國民不是流浪狗。」舉著訴求，高喊口號，馬太鞍溪堰塞湖災情至今已超過兩個月，重災區佛祖街自救會成員再度北上行政院陳情。佛祖街自救會成員李金土：「如果沒有堅固，不夠堅固的堤防，要鄉民如何生活下去，堤防一定要堅固。」佛祖街自救會成員陳雅琳：「希望中央、花蓮縣政府、光復鄉公所，能落實執行(災後重建)，並將預算好好編列，中繼屋說12月底可以搭建完畢，10戶共用一個廚房，還有共用的曬衣場，不知道洗衣機是不是也共用，我們的隱私，我們住戶權益在哪裡。」

佛祖街災民赴行政院遞交陳情書。（圖／民視新聞）

一邊哽咽、一邊表達訴求，並親手遞交上千戶災民的陳情書，要求行政院重視中繼屋需求和提防重建議題。至於房屋補償金部分，盼望依照房屋受害情況分級，建立分級補償制度，並全面協助災後房屋重建補助，以及保障受害店家四大訴求。

立院三讀通過馬太鞍溪特別預算 佛祖街災民赴政院陳情

立法院副院長江啟臣。（圖／民視新聞）

行政院長卓榮泰：「我們在當地還有一個，馬太鞍溪重建復原的協調會報，其中我們(行政院)東辦的執行長也在現場，其實可以現場就向他們表達災民的心聲，我們都會聽得到。」2號立法院三讀通過，馬太鞍溪堰塞湖災後重建300億特別預算案，三週內，行政院將到光復災區舉行說明會，向災民報告各項重建補助辦法，讓生活早日回歸正軌。





原文出處：立院三讀通過馬太鞍溪特別預算 佛祖街災民赴政院陳情

