立院三讀通過《人工智慧基本法》...國科會為主管機關、獎勵發展AI、資料開放條件、勞動權益保障
立法院會今（23日）三讀通過《人工智慧基本法》，儘管民進黨立院黨團一再表明，基本法從未有設置主管機關的立法例，藍白仍聯手表決通過修正動議。三讀條文明定，《人工智慧基本法》的中央主管機關為國科會，地方主管機關為直轄市、各縣市政府。
《人工智慧基本法》去年（2024）由國科會負責草擬，行政院於今年2月26日指示改由數發部辦理立法作業，引起國民黨立委質疑，導致立院會在今年5月付委審查時，國民黨立委提案將主審的委員會，由交通委員會改爲教育及文化委員會。
《人工智慧基本法》歷經3次聯席委員會審查，於8月4日完成初審，並經8月21日協商，及12月4日院長召集的黨團協商後，於今日完成三讀程序。有關人工智慧之定義，三讀條文規定，指具自主運行能力之系統，該系統透過輸入或感測，經由機器學習及演算法，可為明確或隱含之目標實現預測、內容、建議或決策等影響實體或虛擬環境之產出。
三讀條文明定，政府推動人工智慧研發與應用，應在兼顧社會公益、數位平權、促進創新研發與強化國家競爭力之前提，並遵循永續發展與福祉、人類自主、隱私保護與資料治理、資安與安全、透明與可解釋、公平與不歧視、問責等7大原則。
為避免人工智慧應用造成侵害，三讀條文規定，政府應避免人工智慧之應用，有侵害人民生命、身體、自由或財產，破壞社會秩序、國家安全或生態環境，或偏差、歧視、廣告不實、資訊誤導或造假等違反相關法規之情事。
同時，政府應以兒少最佳利益為原則，人工智慧產品或系統經認定為高風險應用者，應明確標示注意事項或警語；政府應提供或建議評估驗證之工具或方法，其形成應徵詢相關利益團體、產學、社會團體及法律專家之意見。
三讀條文規定，行政院應成立國家人工智慧戰略特別委員會，由行政院長召集學者專家、產業代表、相關機關首長、縣市首長等組成，訂定國家人工智慧發展綱領。委員會每年至少召開會議一次，幕僚作業由國科會辦理。
在預算部份，三讀條文指出，政府應於財政能力範圍內，寬列預算，採取必要措施，並積極推動人工智慧研發、應用及基礎建設。政府應於人工智慧開發、訓練、測試及驗證新興技術運作之影響時，提供合理使用、扶持及補助措施，並完善人工智慧研發及應用之法規。
針對資料開放及資料保護部分，三讀條文規定，政府應建立資料開放、共享及再利用機制，提升人工智慧使用資料之可利用性；應避免在人工智慧研發及應用過程之不必要個人資料蒐集、處理或利用，並應促進個人資料保護納入預設及設計相關措施或機制，以維護當事人權益。
風險分類部分，《人工智慧基本法》三讀條文規定，數位發展部應參考國際標準或規範，推動與國際介接之人工智慧風險分類框架，訂定以風險為基礎之管理規範，協助相關產業自行訂定產業指引及行為規範。
至於問責及風險因應方面，三讀條文規定，政府應就高風險人工智慧之應用，明確其責任歸屬及歸責條件，並建立其救濟、補償或保險機制；政府使用人工智慧執行業務或提供服務，應進行風險評估，規劃風險因應措施。
有關勞動權益，《人工智慧基本法》三讀條文規定，政府應積極運用人工智慧確保勞動者之勞動權益，積極消弭人工智慧發展所造成之技能落差，提升勞動參與，保障經濟安全，並落實尊嚴勞動，並就人工智慧利用所致之失業者，依其工作能力予以輔導就業。
（圖片來源：國會頻道）
