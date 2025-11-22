立院三讀通過！地方民代婦保名額改為「1／3性別比例」
我國國會議員婦女比率達41.5％、名列亞洲各國前矛，而縣市議員婦女比率已達37.58％，2022年地方選舉僅有4名議員是因為婦女保障名額當選，為了鼓勵政黨提名更多不同性別的候選人，立法院近日三讀把地方民代選舉「1／4婦女保障名額」終於改為「1／3性別比例原則」，婦女新知感謝多立委推動修法，並期待地方基層女性參政進一步開展。
彭婉如擔任民進黨婦女部主任時，於1996年推動黨內通過「黨公職四分之一婦女保障名額條款」，國民黨後來也通過此條款，朝野兩大黨又於1999年在立法院通過《地方制度法》地方民意代表「名額達四人者，應有婦女當選名額一人」的「1／4婦女保障名額」條文。
「四分之一婦女保障名額」多年來給予政黨在地方民代選舉中提名優秀女性候選人的誘因，然隨著女性地方民代當選比例越來越高，且實力堅強的女性候選人眾多，近幾次地方選舉，少有女性候選人因為婦女保障名額當選。
婦女新知指出，台灣地方選舉中，女性參政的城鄉差距仍非常明顯，特別是應當選人數在3人以下的小選區，不受「四分之一婦女保障名額」規範，女性被提名、進而當選的機會仍少。據研究指出， 2022年全國135個地方議員區域選區中，有30％的選區是所謂的「零女性選區」，鄉鎮市區層級的選區，更有高達47％是「零女性選區」，幾乎都發生在人口較少的鄉鎮小選區。
作為選制政策主管機關的內政部，過去歷任部長卻消極以對，直到14年後，內政部長劉世芳才明確表示，為拓展基層女性參政機會，內政部將研擬草案，並在立院委員會審查時表達支持修法的立場。婦女新知感謝立法委員跨黨派支持，得以促成修法，期待地方基層女性參政進一步開展，持續朝向50：50的性別均勢前進。
