立院三讀通過「外送員專法」！每單保底45元 天災停班強制禁送

立法院今三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，正式將外送平台業者與外送員之間的權利義務納入法律規範。（本刊資料照）

立法院今（6日）三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》（簡稱外送員專法），正式將外送平台業者與外送員之間的權利義務納入法律規範。此法案定名為「外送員權益保障及外送平台管理法」，不僅對外送酬勞設立了「保底」制度，也針對保險、申訴機制以及天災停班的營業規範做出明確要求，並預計於法案公布後的6個月正式施行。

在最受關注的薪資報酬方面，新法明定外送平台給付每筆訂單的基本報酬，換算時薪後不得低於最低工資時薪的1.25倍，且每單保障金額不得低於新台幣45元。這項標準將隨著每年最低工資時薪的調升比率自動公告調整。

勞動部長洪申翰先前說明，這項基準是考量外送員平均完成一筆訂單需時10至12分鐘，若以現行標準折算，每分鐘約為4.1元，因此設定45元保障金額以確保短時訂單的勞動價值。此外，平台必須每月至少發放2次報酬，並提供詳細的明細表，清楚載明報酬計算方式、扣除項目及實領金額。

為了強化職業安全與申訴透明度，新法強制規定平台業者必須為外送員投保團體傷害保險及責任保險，未投保前不得派單。而在爭議處理上，業者須建立申訴制度，應對包含停權、契約終止或報酬計算等爭議。若業者因違規事由欲終止契約，必須成立由至少3人組成的「獨立處理小組」受理申訴，且成員中必須包含工會代表，以確保程序公平，平台亦不得對申訴的外送員有任何不利對待。

針對外送服務的勞動特性，法案也明文禁止平台業者強制排定外送員的上線時間，或是因外送員拒絕接單、下線休息而給予處分。在安全維護方面，當政府機關因天然災害宣布停止上班時，外送平台必須停止營業並通知合作商家與外送員。同時，平台對新加入的夥伴需提供交通安全與食品衛生等必要教育訓練。

對於違反規定的業者，新法設立了明確的罰則。若外送員發生重大職災而業者未在8小時內通報，最高可處30萬元罰鍰；違反薪資報酬規定者，則處2萬元以上10萬元以下罰鍰。此外，主管機關將有權公布違法業者的名稱、負責人姓名及處分細節，並得按次連續處罰至改善為止。這項專法的通過，象徵台灣在零工經濟模式下，正式邁向建構更完善勞動力保障體系的重要階段。

