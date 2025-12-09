立院三讀通過《所得稅法》修正案 長照特別扣除額增至18萬

立法院今三讀通過《所得稅法》修正案。（圖／鄒保祥攝）

立法院會今天（9日）召開院會，三讀通過《所得稅法》修正案，長照特別扣除額由每人每年12萬元提高至18萬元，追溯至今年1月1日起實施，明年5月報稅適用。

綜所稅免稅額及扣除額，向來為外界關注焦點。財政部長莊翠雲日前說明，長照是全面性的，除了稅額扣除之外，還有全面性扶助，衛福部也推出相關措施，政府會在財政資源充裕情況下盡全力去做，財政部建議維持8月14日的決議，盡快在明年5月申報時就能適用18萬的額度。

立法院今天早上三讀通過《所得稅法》修正案，長照特別扣除額由每人每年12萬元提高至18萬元，追溯至今年1月1日起實施，明年5月報稅適用。財政部初估1年減稅利益約10億元，約35萬申報戶受惠。

現行《所得稅法》規定，納稅義務人、配偶或受扶養親屬符合中央衛生福利主管機關公告須長期照顧之身心失能者，每人每年扣除12萬元。立法院8月14日初審、12月1日再經朝野協商通過，將綜所稅長照扣除額由12萬元調高至18萬元，並追溯自今年1月1日起實施，明年5月報稅就可適用。



