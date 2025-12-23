立院三讀通過 新車與電動車減稅優惠延長

汽車。(Canva)

立法院會今(23)日三讀修正通過《貨物稅條例》及《使用牌照稅法》相關條文，正式延長汽機車汰舊換新減徵貨物稅，以及電動車免徵貨物稅與使用牌照稅等優惠措施，實施期限一律延至2030年12月31日，以持續促進產業發展並落實節能減碳政策。





在汽機車部分，立院三讀修正《貨物稅條例》第12條之5，原訂將於明年1月7日屆期的汰舊換新減徵措施，確定延長至2030年底。





條文並新增規定，購買新車亦可適用減稅優惠。未來在2030年底前，民眾若報廢或出口舊車並換購新車，汽車可減徵5萬元貨物稅；若新購車輛為2000cc以下小客車，另可再減徵5萬元，合計最高可減徵10萬元。機車部分，150cc以下新車可減徵2000元，加上汰舊換新既有4000元，合計最高可減徵6000元。

此外，立法院也三讀通過《貨物稅條例》第12條之3及《使用牌照稅法》第5條，延長電動車減免貨物稅及使用牌照稅期限5年至2030年底。





其中，電動小客車免徵貨物稅金額，以完稅價格140萬元所計算的稅額為上限，超過部分不予免徵；各地方政府亦得持續對電動車免徵使用牌照稅。





院會同時通過附帶決議，要求衛福部與財政部於3個月內提出強化復康巴士及長照交通車量能、減輕長照家庭交通負擔的具體計畫。