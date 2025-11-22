立院三讀通過「李四川條款」全國增設18位副縣市長 國庫每年多燒近1億元
即時中心／徐子為報導
立法院昨（21）日三讀通過《地方制度法》」正案，縣市政府置副縣市長2人，直轄市政府一律置副市長3人，刪除人口限制規定；直轄市政府可置副秘書長3人，由市長依法任免；明年1月1日施行。非直轄市部分，將增加16位副縣（市）長，直轄市的桃園市、台南市可增1位副市長，全國新設置18位副縣市長這將導致每年國庫至少要多花費9400萬元。
本次地制法修法最受矚目的就是第55條，因該條刪除直轄市人口超過250萬，才能增設第3位副市長規定，改為只要是直轄市，就一律置3位副市長。據內政部戶政司資料顯示，台北市人口截至今年7月統計剩245萬多人，按現行規定，若現任副市長李四川辭職轉戰新北市長，台北市就會剩下2位副市長，且不得增設，也因此該條被稱為「李四川條款」。
藍白昨挾人數優勢過關，民進黨立委陳培瑜發言時痛批，根本是幫台北市長蔣萬安「找小三」。
對此該修法被冠上他的名字，台北市長副市長李四川今受訪笑說，不曉得為什麼會變成「李四川條款」？他認為直轄市有3位副市長「不是壞事啊」。
李四川指出，其實台北市人口從250多萬，降為245萬餘人，這些人口大多搬到新北或桃園市去，新北市原本403 萬，增加為406萬，但白天還是到台北市上班，用戶籍人口來算不合理，應是用白天的活動人口，比較精確。
李四川也說，其實像上次台南市的風災嚴重，但副市長只有2位，如果多一位有工程背景的副市長解決問題，也沒有壞處。他也舉例，六都之外的彰化縣幅員廣大，但只有1位副縣市，光跑活動就跑不完。
內政部日前曾指出，依目前直轄市副市長、副縣（市）長薪給及辦公室相關運作費用設算，增加一位直轄市副市長每年約增加700萬元支出、每增加一位副縣（市）長每年約增加500萬元支出（包含其人事費用及相關秘書駕駛等配置人員費用）。
內政部補充說明，未來全國最多會增設16位副縣（市）長及2位直轄市副市長，國庫一年將分別增加8000萬元及1400萬元的支出，合計共9400萬元。
另外，為落實性別平等，更改婦女保障名額規定，選出直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市民代表名額在3人以上，應有任一性別當選名額1人，超過3人者則每增加3人增1人。
原文出處：快新聞／立院三讀通過「李四川條款」全國增設18位副縣市長 國庫每年多燒近1億元
