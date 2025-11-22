立院三讀通過「李四川條款」全國增設18位副縣市長 國庫每年多燒近1億元

新竹縣政府消防局推出二O二六年消防形象宣導月曆，二十二日正式於遠東百貨竹北店舉辦發表會，現場安排攻城獅慕獅女孩舞蹈表演、消防宣導Q&A搶答遊戲，並展現各項救災工作也出動消防機器人，新竹縣副縣長陳見賢代表縣長楊文科出席，展現對消防工作的支持與謝意，民眾於二十三日起可於全縣十五個消防分隊，以五張發票兌換，活動現場也將安排月曆主角簽名及拍照。在新竹縣二O二六年消防形象宣導月曆發表會中，消防局安排各月份月曆主角於現場展各項現救災救援工作，包含高空垂降及斜降、擔架繩索救援、救護處置、破壞器材切割、消防越野機車，以及已使用於火場的消防機器人等，展現消防員不畏艱險、用運科技全力救災的一面。新竹縣副縣長陳見賢二十二日指出，由新竹縣消防局製作的消防形象宣導月曆一向都受大眾好評，也感謝新竹縣 ...

台灣新生報 ・ 20 小時前