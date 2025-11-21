立院三讀通過「李四川條款」 未來直轄市固定配3名副市長

立法院會今天（21日）三讀通過《地方制度法》，刪除直轄市人口超過250萬，才能增設第三位副市長的規定。（資料照片／李智為攝）

立法院會今天（21日）三讀通過《地方制度法》，刪除直轄市人口超過250萬，才能增設第3位副市長的規定，改為只要是直轄市，就固定配3位副市長。而原先台北市副市長李四川若辭職轉戰新北市長，台北市將剩下2位副市長且不得增設，該修法通過後，就讓李四川順勢解套。

現行《地制法》規定，直轄市置副市長2人，襄助市長處理市政，而人口在250萬以上的直轄市，得增置1名副市長。根據內政部戶政司資料顯示，北市人口截至今年7月統計僅剩245萬多人，按照原法令，即便北市有3位名副市長，但若李四川辭職參選新北市長，北市將剩下2位副市長且不得增設，因此這次修法也被外界質疑為「李四川條款」。

而國民黨團、民眾黨團今天在立法院會挾人數優勢，以同意56票、不同意42票三讀通過《地方制度法》第55條修正草案，刪除直轄市人口超過250萬，才能增設第3名副市長的規定，並改為只要是直轄市，就固定配3位副市長。

根據藍白提案出的再修正動議，《地方制度法》第55條，直轄市政府置市長1人，對外代表該市，綜理市政，由市民依法選舉之，每屆任期4年，連選得連任1屆。置副市長3人，襄助市長處理市政，職務均比照簡任第14職等，由市長任命，並報請行政院備查。

此外，該條文也明定，直轄市置副秘書長3人，由市長依法任免之。相關修法將於2026年1月1日實施；至於《地方制度法》第56條部分，原規定各縣市有副縣市長1人、人口在125萬以上之縣市得增置副縣市長1人，改為人口數達全國人口總數百分之2以上之縣市得增置副縣市長1人。



