立院三讀通過 蓄意破壞海纜最重判7年、罰千萬

因應台灣周邊海纜頻傳遭破壞，立法院今（9）日三讀通過「海纜七法」中的《電業法》、《天然氣事業法》以及《自來水法》修正案。新法明定，故意破壞海底電纜、天然氣管線或自來水海底管線者，最高可處7年徒刑、併科1000萬元罰金，並一律沒收涉案船舶。

行政院會於9月已通過「海纜七法」修正草案，內容涵蓋《電信管理法》、《電業法》、《天然氣事業法》、《自來水法》、《氣象法》，以及管理違規船舶的《商港法》、《船舶法》。此次修法將破壞天然氣、自來水等海底管線的刑責與破壞海底電纜一致化，嚴重者加重處罰，同時增訂沒入涉案船舶及強制開啟自動識別系統（AIS）等規範。

三讀通過條文規定，若以竊取、毀壞或其他非法方式，危害天然氣卸收、儲氣等設施，或影響自來水事業海底送水管線、海底電力電纜正常運作者，將處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科最高1000萬元罰金；過失犯則比照《電信管理法》現行規定，處6個月以下有期徒刑、拘役或200萬元以下罰金。

此次修法也增訂不問所有權來源，一律沒收犯罪使用之工具、船舶與機械設備，以杜絕不法再犯；並補充過失行為之刑事處罰規範，避免法律適用落差。

此外，院會也通過附帶決議，為避免後續行為人主張未知悉海纜及管道相關資訊，造成故意及過失要件認定疑慮，請內政部於「海纜七法」通過前，將海纜及管道圖資對外公布，並會同相關機關加強宣導，讓各界知悉避免觸法，同時也有利於執法及移送檢調偵辦。

至於海纜七法剩餘的四部法律，《電信管理法》、《氣象法》、《商港法》、《船舶法》已於12月1日在交通委員會完成初審。初審內容包括，非法危害海纜設備者可逕行沒收、破壞氣象設施可罰200萬元、船舶無正當理由不離港可遭沒入，以及違反船舶識別規範最重可罰1000萬元等規定。

