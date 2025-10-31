即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖上（9）月23日溢流釀洪災，為了協助當地快速重建，朝野黨團協商達成共識下，立法院今（31）日便三讀通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，經費上限則為300億，主管機關則是行政院公共工程委員會。

歷經2小時多的黨團協商會議，朝野昨（30）日達成共識將「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」改成「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，並將原先提出的上限200億元增至300億，更把原先主管機關行政院改成行政院公共工程委員會；經立法院長韓國瑜今日上午敲槌後，特別條例三讀通過。

廣告 廣告

根據三讀條例第二條明定，為因花蓮馬太鞍溪堰塞湖之受創地區，其範圍由行政院公告之；第三條更規定，條例主管機關為行政院公共工程委員會，而中央執行機關為中央各目的事業主管機關，地方執行機關則為花蓮縣政府。

特別條例第四條更規定，災區復原重建整治項目，包含：農業復原、電力系統、電信系統及有線廣播電視系統、自來水、瓦斯及燃氣設施、家園及公共設施、水利設施、道路及交通、環境衛生復原、社會復原及產業促進、其他經各中央執行機關認定有復原重建必要之項目。

第五條更說明，因水災致住戶淹水救助，以實際受災戶數為救助對象，不受一門牌一戶的限制，並排除現行水災災害救助種類及標準的規範限制。

同時，第六條更提到，災區重建應尊重該地區人民、社區、部落、組織、文化及生活方式。各級政府為安置受災民眾或進行受災地區重建工作，對於涉及用地及建築物的劃定、取得、變更、評估、管理、維護或其他事項，得簡化行政程序，適用災害防救法第40條。

此外，第七條也說，本條例所需經費上限為新台幣300億元，得視情勢變化擬訂相關計畫，分期編列特別預算；其預算編製與執行不受預算法第二十三條 、第六十二條及第六十三條規定之限制；中央政府補助地方執行機關之經費，地方執行機關應依補助之目的及項目支用，不得移作他用。

第十二條也明定，本條例自公布日施行至2027年3月31日止，但第四條第一項第一款、第二款第一目、第七款第一目至第三目規定施行至2030年12月31日止；本條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。

原文出處：快新聞／立院三讀通過「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」 經費上限300億

更多民視新聞報導

鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」！ 律師：一人對抗141國比慈禧荒唐

與張晉源赴港？黃國昌喊「不道歉就提告」 認了曾申請簽證遭拒

吳怡農爭取選台北市長！ 王世堅表態支持：我一定盡全力幫他

