立院三讀通過AI基本法 明定國科會為主管機關

而為了避免AI應用，有侵害人民生命或國家安全的情況，也要推動與國際接軌的AI風險分類框，並且遵循人類自主、隱私保護、資安、透明、公平等原則。

此外，像是AI發展，造成的技能落差，在救濟和補償上，必須依失業勞工的工作能力，輔導就業。

更多公視新聞網報導

海纜7法全數三讀通過 船隻無故滯港可沒入

海纜七法部分條文三讀通過 蓄意破壞海底電纜管線可處7年

《公視法》修法通過 刪9億經費限制、董監事選任門檻下修【涉己新聞】

