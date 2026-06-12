立院三讀選罷法修正案 放寬受「易刑處分」者參選限制

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立法院長韓國瑜說，「《公職人員選舉罷免法》第26條條文修正通過。」

針對《公職人員選罷法》第26條修正案，12日在立法院會三讀，當中第六款增訂曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」且經判決確定者，不得登記為候選人；原本朝野有共識，要排除「受緩刑宣告者」的候選人消極資格限制，但最終國民黨支持民眾黨提的版本，在第九款加入「但宣告緩刑或得直接、間接易服社會勞動之自由刑者，不受此限，要保障輕罪者的選舉資格。

但被綠營質疑，是為了民眾黨自家新竹市長高虹安「量身打造」。

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民眾黨立委許忠信駁斥，「我不認同它會成為高虹安的條款，因為它是一般性的，對於輕罪者恢復他憲法保障的選舉權。」

新竹市長高虹安則回應，「尊重立法院大家的討論，最後的決議，它並不是針對個人，而是一般性通案的處理。」

高虹安身陷詐領助理費案，二審改依偽造文書罪判刑6月，民進黨認為她極可能易服社會勞動，尤其面對年底地方選舉將至，反對民眾黨的提案；藍營僅表示，該修的法還是要從善如流。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，「本於《憲法》保障人民參政的自由，還有相關的比例原則，這是必須要謹守的。不是哪一位執任者，肆意妄為地來剝奪人民的參政權。」

民進黨立院黨團書記長范雲認為，「《選罷法》它影響的是誰有參選資格，那民進黨認為這樣子的一個資格的設定，必須要嚴謹也必須要一致，不能夠為特定的政治人物開後門。」

內政部表示，選前不應倉促修法。法務部則指出，法官的判決只會諭知「易刑」，例如易科罰金的折算標準，執行檢察官才能准許是否「易服社會勞動」，提醒一旦將易刑與參選掛勾，實務上恐怕也會讓檢察官捲進政治爭議。

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