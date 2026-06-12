立院三讀選罷法修正案 解除獲緩刑、易服社會勞動者參選限制

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立法院12日針對民眾黨團所提的《公職人員選舉罷免法》第26條修正草案進行表決，最終在藍白人數優勢下，以57人贊成、48人反對的表決結果三讀通過。

根據現行《選罷法》規定，曾犯貪污罪、《國安法》、《犯組織犯罪防制條例》等罪者，不得登記為候選人。此次三讀的修正案則新增「宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者不在此限」條文。

此外，本次修正案中也增訂，曾犯《詐欺犯罪危害防制條例》罪、經有罪判決確定者，不得登記為候選人之規範。

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此次修法先前在提案時，即被綠營質疑是為涉貪污案、二審改依偽造文書罪判刑6個月的新竹市長高虹安解套。民進黨立委李柏毅表示，民眾黨卻突然提案，讓可易刑處分、未服完刑的人能參選，質疑是為了高虹安「因人修法」。

對此國民黨立委翁曉玲表示，過去的法規剝奪了犯罪極輕微、過失犯或已被法院宣告緩刑者的參政權，不符合《憲法》比例原則，此次《選罷法》修法通過並非放水、也不是因人設事，而是在民主與政治兩端取得最完美的平衡。

民眾黨立委許忠信則回應，《憲法》明確保障每個公民的選舉權及被選舉權，若法官認為罪犯不能參選，會透過褫奪公權判處，若用《選罷法》限制人民參選權可能違憲，才會推動此次修法。

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