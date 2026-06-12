立院三讀選罷法 宣告緩刑、易服社會勞動者可參選

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者陳俊華台北12日電）立法院會今天三讀通過修正公職人員選舉罷免法第26條，排除「宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者」的候選人消極資格限制；另增訂曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」之罪，經有罪判決確定，不得登記為候選人。

立法院內政委員會4月23日初審通過公職人員選罷法第26條修正草案，排除「受緩刑宣告者」的候選人消極資格限制。立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商，民眾黨團提出修正動議，改為「但宣告緩刑或得直接、間接易服社會勞動之自由刑者，不受此限」。

廣告 廣告

新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審改依偽造文書罪判刑6月。民進黨團書記長范雲在協商時指出，因為高虹安可能易服社會勞動，政治上會認為這是為高虹安量身打造的個案修法，無法接受。最後黨團協商無共識。

立法院會今天上午處理公職人員選舉罷免法第26條，民眾黨立法院黨團、國民黨團共同提出再修正動議，刪去直接、間接等文字，改為「但宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，不在此限」。

在廣泛討論時，民進黨立委李柏毅播放一段影片，是草案在內政委員會初審時，民眾黨立委許忠信在會中接到某「市長」的電話；李柏毅說，市長打電話到委員會要求修法、那麼粗暴的修法，「國民黨委員你們可以接受嗎」，不要因人設事，若要修法就明定9月4日後或明年1月1日後再生效。

國民黨立委翁曉玲說，修法邏輯非常清楚，就是寬嚴並濟，維護政治廉潔，也要維護參政權的比例原則，因此將重大詐欺犯罪列入不得參選範圍；但針對極其輕微犯罪、過失犯，被法院宣告緩刑者卻被剝奪參政權，已違反比例原則，修法絕對不是放水，更不是因人設事。

許忠信表示，憲法保障公民選舉權，但選罷法卻用行政罰限制人民參選權，是違憲的法律，因此選罷法需要大修。媒體扭曲他接到市長的電話，「是哪一個市長的電話、台灣有多少市長？」維護易服社會勞動者的參選權，是回復所有犯輕罪者的選舉權，是天經地義的事。

民進黨立委則在台下大喊，「接誰的電話都不敢講」、「特權修法」、「高虹安換周典論，藍白大搞政治分贓」。

經全案表決，以57票贊成、48票反對，通過藍白共提修正動議。三讀通過條文明定，犯內亂、外患罪、貪污罪、國安法、組織犯罪條例、毒品防制條例、洗錢防制法以外之罪，判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行、執行未畢或行刑權因罹於時效消滅，不得登記為候選人，「但宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，不在此限」。

另外，三讀通過條文中增訂，曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」之罪，經有罪判決確定，不得登記為候選人。（編輯：林淑媛）1150612