立院三讀長照扣除額增至18萬元 明年報稅可適用！35萬戶受惠

立院三讀《所得稅法》，將長照特別扣除額增至18萬元。資料照片



立法院今三讀通過《所得稅法》修正案，提高長照特別扣除額至18萬，可回朔到今年1月，因此明年5月報稅時可適用，財政部初估，約有35萬戶受惠。

《所得稅法》規定，納稅義務人、配偶或者受扶養親屬符合衛福部公告須長照的身心失能者，每人每年可享長照特別扣除額。立法院修法通過，將長照扣除額從現行的12萬提高到18萬，並可回溯至今年的1月1日，意即明年5月報稅時就可適用。

可申報長照扣除額者，包含經審查符合標準的身心失能者，不論是聘雇外籍看護或家人在家自己照顧都可申報；另外，申請長照服務及給付辦法中的服務使用者；與入住指定住宿式服務機構全年達規定天數者。

財政部推估，約有35萬戶可以受惠。

