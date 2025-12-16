立院三讀電信管理法 非法危害海纜設備可逕行沒收

（中央社記者林敬殷台北16日電）立法院會今天三讀修正通過電信管理法第72條，三讀條文明定，竊取、破壞或其他非法危害海纜相關設備等，犯罪用工具、船舶和其他機械設備，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，並可視個案情節拍賣或變賣。

這次修法為行政院推動「海纜七法」的相關修法，鑒於近年權宜輪違規破壞通訊海纜，衝擊聯外與離島間通信，甚至危及國家安全，為有效嚇阻不法行為，解決提供犯罪用之船舶或其他機械設備保管問題，遂修正電信管理法第72條，立法院交通委員會於12月1日初審通過，並於今天完成三讀。

這次修法增訂多項違反事項，三讀條文規定，故意危害海纜登陸站、機房或與其連接之纜線、國際交換機房或衛星通信中心之功能正常運作者之犯罪用工具、船舶或其他機械設備，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；其經裁判沒收確定者，得視個案情節需要拍賣或變賣，或專案報准依「無償留供公用」、「廢棄」、「為其他適當之處置」方式處置。（編輯：林家嫻）1141216