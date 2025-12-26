立院三讀青年基本法 賴總統：讓台灣趕上國際趨勢

即時中心／顏一軒報導

立法院今（26）日於院會三讀通過「青年基本法」。對此，總統賴清德指出，青年是國家的未來，該法納入18歲公民權，並預計在2年內完備相關法制，確保所有成年公民負起義務與責任時，同樣被保障選舉與被選舉權，當下一代獲得重視與幫助，就會對國家社會產生更大的貢獻。





賴清德表示，保障成年公民的參政權已是國際社會的共識，還記得3年多前，朝野跨黨派立委在全數同意下送出18歲公民權修憲案，他也在「民主前進挺18」的口號下進行多次宣講。

賴清德說，「感謝所有青年團體的努力與支持，在行政院的審慎推動與朝野黨團的合作下，我們讓台灣趕上國際趨勢，落實對青年的承諾，確保世代正義與公民權益的保障」。

同時，在「青年議題主流化」的精神下，賴清德強調，「青年基本法」也法制化青年諮詢機制，強化中央與地方政府的青年參與、設置青年事務行政體系；並確立常態化的青年會報、發布青年政策白皮書的義務，要從方方面面協助青年自主、茁壯。

他重申，推動國家進步與人權保障，一直是執政團隊的志業與任務；不同世代擁有不同的公共政策觀點，法律保障的權利更應與時俱進。

最後，賴清德提及，「投資青年就是投資未來，當我們的下一代獲得重視與幫助，就會對國家社會產生更大的貢獻；青年人才多、人才好，台灣就會愈來愈好、愈來愈強大」。







